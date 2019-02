POZZUOLI – Tre giorni all’insegna dell’erotismo. A partire da domani la città di Pozzuoli ospiterà la fiera “Na Sex”: la prima kermesse sessuale della provincia di Napoli. I visitatori potranno sbizzarrirsi tra spettacoli live, area fotoamatori e giochi sexy. La madrina dell’evento sarà la pornostar Malena. L’evento, che presenterà come sfondo il “Golden Gate” di Pozzuoli, a via Campana, si concluderà nella giornata di sabato. La prima fiera dell’erotismo in area flegrea prevede anche dibattiti su sesso sicuro e su questioni delicate, quali la prevenzione dall’Hiv. A muovere le fila dell’intera iniziativa è la “Boys and Girls srl”; gli show erotici si terranno ogni 40 minuti. Poche ore, allora, e le luci rosse si accenderanno sulla città di Pozzuoli.