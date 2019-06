POZZUOLI – Attimi di tensione questa mattina all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli dove un gruppo di persone in attesa di essere sottoposte ai prelievi del sangue hanno protestato per i lunghi tempi di attesa. A causa del caldo e dell’affollamento nella stanza al piano terra del nosocomio due anziani si sono sentiti male. «E’ una cosa allucinante, le persone per prendere il numero vengono alle 5 del mattino per prendere un numero. -racconta uno degli utenti in fila per un prelievo- Io sono arrivato alle 6 e già c’erano 22 persone prima di me. C’è un solo operatore sia per i prelievi che per l’accettazione, c’è gente che si sente male, che urla ma nessuno se ne frega».