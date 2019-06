POZZUOLI – Le campane della chiesa Santa Maria degli Angeli e Santa Chiara di Assisi hanno tirato giù dal letto parecchi cittadini. Questa notte, infatti, a Monterusciello in tanti si sono alzati quando hanno udito le campane suonare. L’episodio curioso si è ripetuto in più occasioni: i rintocchi notturni hanno scatenato polemiche soprattutto per chi risiede a pochi passi dalla chiesa. Lo scampanio è cessato solo dopo le 4 del mattino. Dalla parrocchia fanno sapere che quanto accaduto è frutto di un guasto al timer che regola l’entrata in funzione delle campane.