POZZUOLI – Week-end all’insegna del sole e del caldo a Pozzuoli. La giornata di domani –scrive il sito specializzato “IlMeteo”- sarà caratterizzata da ampio soleggiamento e caldo, minima 20 gradi, massima 31 gradi. Temperature in aumento anche per domenica 21 Luglio quando la giornata sarà prevalentemente calda con cielo sereno e le temperature sarano comprese tra 20 e 32 gradi che saranno in aumento lunedì 22 Luglio, quando si avrà soleggiamento diffuso e caldo con una temperatura minima di 22 gradi e la massima di 33 gradi.