POZZUOLI– Un evento da non perdere quello che si terrà sulle due strutture l’Oasi Calcetto e all’Oasi Calciotto di via Campana e che si svolgerà dal 27 al 30 dicembre. Bambini, genitori e tutti i membri dell’ associazione Real Pozzuoli si raduneranno per una giusta causa, ovvero la lotta contro il cancro. “Un gol per la ricerca”, questo il nome del torneo amichevole in cui si affronteranno i bambini di diverse Scuole Calcio, con l’intero incasso che sarà devoluto all’associazione AIRC.

SPORT E BENEFICENZA– Una manifestazione frutto dell’impegno dello staff del club coordinato dal Direttore Generale Domenico Muoio, queste le sue parole: “Organizzare una manifestazione benefica è sempre un motivo d orgoglio, cerchiamo nel nostro piccolo di aiutare la ricerca per sconfiggere questa tremenda malattia. Penso che solo attraverso la ricerca si possono ottenere risultati nell’oncologia, e per questo ci siamo rivolti all’AIRC, che da anni si impegna a sostenere la ricerca oncologica e la diffusione dell’informazione scientifica attraverso la raccolta di fondi. Vi invitiamo a partecipare a questa meravigliosa giornata di sport ed a dare il vostro contributo per aiutare la ricerca. Inoltre volevo ringraziare le società che hanno aderito al torneo per la causa benefica”.