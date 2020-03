POZZUOLI – Un bus di linea è andato in fiamme pochi minuti fa in via Campi Flegrei, nei pressi dell’ex comprensorio Olivetti. Il mezzo è un M1 della linea Piazzale Tecchio-Mondragone. Sul posto ci sono gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli. Non si segnalano feriti. Il pullman al momento del rogo era vuoto. Le cause sono ancora in fase di accertamento. (seguiranno aggiornamenti)