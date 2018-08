POZZUOLI – Blitz anti droga dei carabinieri nel quartiere di Monterusciello. Nel pomeriggio di ieri i militari del Nucleo Operativo di Pozzuoli hanno arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacente il 35enne Luca Salvatore Carnevale. L’operazione è stata condotta nelle case popolari di via De Curtis, uno dei punti di spaccio all’interno del quartiere. L’uomo è stato trovato in possesso di un quantitativo di cocaina. (seguiranno aggiornamenti)