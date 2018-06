POZZUOLI – Il Comune di Pozzuoli, in collaborazione con l’Asl Napoli 2 Nord (Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione), ha disposto per il 20 e 21 giugno scorsi numerosi interventi di deblattizzazione sull’intero territorio comunale secondo quanto previsto dal calendario pubblicato sul sito istituzionale. Alle azioni di igiene urbana programmate si sono inoltre aggiunti nelle ultime settimane diversi interventi di disinfestazione e derattizzazione compiuti ove necessari.

L'AVVISO – Per assicurare una maggiore efficacia dei trattamenti, l'amministrazione ricorda ai privati cittadini, per le aree di loro pertinenza, che è bene adottare alcune norme comportamentali: manutenzione e pulizia di strutture in disuso, attivando specifici programmi di disinfestazione e derattizzazione delle aree; periodica pulizia dei terreni incolti, presenti in ambito urbano cittadino, evitando l'accumulo dei rifiuti, in particolare di materiale organico, e di contenitori di vario tipo; periodica ispezione e pulizia delle grondaie di scolo delle acque piovane, evitando la formazione di ristagni idrici più o meno temporanei, di vario tipo. L'amministrazione invita inoltre i cittadini ad attivare piani integrativi di bonifica igienico-sanitaria delle proprie aree condominiali e/o comuni, mediante la programmazione di trattamenti periodici di disinfestazione e derattizzazione.