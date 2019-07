POZZUOLI – «Spero i soldi vadano a chi davvero ne ha bisogno». A parlare è Tobia Carannante, titolare del Road Bar Tabacchi di Arco Felice, dove è stato venduto un Gratta e Vinci che ha fruttato al fortunato acquirente ben mezzo milione di euro.

IL BIGLIETTO VINCENTE – Si tratta di un Miliardario, costato appena dieci euro. «Fin ad ora non abbiamo avuto alcuna informazione circa il vincitore – continua Carannante – Solo lui è a conoscenza di questa straordinaria vincita. Spero non solo che sia in grado di poter spendere bene questi soldi, anche per i suoi cari. Ma anche che faccia della solidarietà, che li impieghi per qualche attività per il sociale». I 500mila euro vinti nella tabaccheria di via Domitiana sono probabilmente la cifra più alta mai registrata in città con un Gratta e Vinci.