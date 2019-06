POZZUOLI – Paura quest’oggi ad Arco Felice dove un’auto è andata in fiamme nei pressi della piazza Aldo Moro poco dopo le 14. La vettura, prontamente abbandonata dal conducente, è stata completamente distrutta dalle fiamme. Una grossa nube di fumo nero accompagnata da alcuni scoppi ha allarmato residenti e automobilisti. Per motivi di sicurezza è stato chiuso temporaneamente il tratto di via Miliscola dove si è innescato l’incendio. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli e i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Non si registrano feriti nè danni.