POZZUOLI – Strisce blu in via Campi Flegrei a Pozzuoli. Le nuove aree destinate alla sosta a pagamento sono presenti su buona parte del tratto di strada che ospita lo Stadio Antonino Pio ma anche tanti locali della movida. Si allarga, dunque, ancora sul territorio puteolano la mappa degli stalli di sosta a pagamento. A suscitare qualche polemica la presenza costante dei parcheggiatori abusivi lungo l’arteria soprattutto durante i fine settimana. I cittadini reclamano infatti maggiori controlli da parte delle autorità preposte: «Non possiamo permetterci di pagare sia il parcheggiatore abusivo che il grattino per sostare sulle strisce blu».