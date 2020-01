POZZUOLI – «Alle famiglie che non hanno mezzi e risorse per garantire ai propri figli il trasporto scolastico o ad un familiare l’accompagnamento in un centro di riabilitazione, diamo un aiuto con i nostri servizi sociali, che mettono a disposizione, a seconda della condizione di disagio, un contributo mensile per il trasporto sia scolastico che riabilitativo. Ad oggi, quelli che beneficiano di questo servizio sono 161, tra cui 75 alunni frequentanti scuole di vario ordine e grado. Chi ne ha bisogno può rivolgersi ai nostri uffici in via Quinto Fabio Massimo al Rione Toiano. Aiutare i cittadini in difficoltà con tutti i mezzi a disposizione è un compito, oltre che un dovere, della pubblica amministrazione».

Lo rende noto il sindaco Vincenzo Figliolia, facendo riferimento all’azione messa in campo dall’amministrazione grazie ai fondi comunali.

L’AIUTO – Il contributo viene erogato in base alla dichiarazione ISEE ed alla presentazione delle frequenze giornaliere scolastiche o presso la struttura riabilitativa e varia a seconda dell’idoneità riconosciuta dal medico di base relativamente alla possibilità di un trasporto collettivo oppure individuale. Viene riconosciuto anche un rimborso spese per terapie riabilitative effettuate fuori regione, mediante l’esibizione di certificato di ricovero e ricevute di pagamento di carburante, pedaggi autostradali o biglietti di altro mezzo di trasporto.