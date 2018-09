POZZUOLI – L’amministrazione comunale di Pozzuoli rende noto che in città persistono ancora problemi legati alla raccolta dei rifiuti per l’emergenza che si è venuta a creare in questi giorni nell’area metropolitana di Napoli. Una difficoltà che continua quindi a interessare molti comuni e che l’amministrazione sta cercando di fronteggiare con ogni utile azione per farla ricadere il meno possibile sulla comunità puteolana. In queste ore si potranno quindi verificare delle disfunzioni nella raccolta dei rifiuti e l’amministrazione si scusa fin da ora per i possibili disagi, certa dell’impegno profuso per risolvere tutte le criticità.

