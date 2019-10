POZZUOLI – Ancora caos a Cigliano dove numerosi restano i disagi per i residenti. Oggi pomeriggio in seguito all’ennesima bomba d’acqua diverse auto sono rimaste intrappolate a causa del cedimento del manto stradale. In zona a causa dei lavori resta percorribile un solo tratto di strada, che da via Celle conduce alla collina di Cigliano.