POZZUOLI – In merito al campo container di via Carlo Alberto Dalla Chiesa l’amministrazione comunale di Pozzuoli -si legge in una nota stampa- rassicura ancora una volta la cittadinanza che i lavori in corso non rappresentano alcun pericolo per gli abitanti della zona, essendo il luogo sottoposto a monitoraggio continuo e costante fin dal primo giorno in cui è iniziata l’ampia operazione. Fino ad oggi, infatti, i tecnici e gli addetti del settore non hanno mai rilevato alcuna evidenza di rischio sia nell’area in oggetto sia nelle zone limitrofe all’insediamento. Già all’epoca del primo accertamento, il Comune ha nominato una responsabile della Gestione Rischio Amianto, tuttora in forza, la quale, ai sensi dell’art.4 del DM 06/09/1994, ha messo in atto un programma di controllo e manutenzione.

NESSUN PERICOLO – L’attività, oltre ai monitoraggi periodici, prevede la definizione di una serie di procedure da intraprendere al fine di ridurre al minimo la possibilità di esposizione degli occupanti e dei residenti delle aree attigue alle fibre. Tra i punti significativi per l’effettuazione delle misurazioni è stato sempre incluso il confine con il vicino plesso scolastico: in particolare in questo luogo le misurazioni hanno costantemente fornito valori di circa venti volte inferiori rispetto ai limiti massimi previsti dalla norma. Rilievi sull’aria furono disposti dall’amministrazione anche durante la stessa fase di sgombero degli occupanti ed anche in presenza di una circostanza così convulsa e problematica le analisi non hanno determinato rilasci di fibre aerodisperse. Il monitoraggio proseguirà anche durante i lavori, con particolare riferimento alle aree circostanti.

I LAVORI – La ditta esecutrice dei lavori opererà sulla base di un apposito piano di lavoro per la rimozione dei Materiali Contenenti Amianto, in seguito alla preventiva approvazione degli uffici ASL competenti. In tal senso va infatti rilevato che allo stato attuale i lavori sono nella fase iniziale di allestimento e pulizia delle aree: nulla ancora è cominciato per la parte relativa alla rimozione dell’amianto vero e proprio. La ditta, professionalmente qualificata, adotterà tutte le necessarie cautele, sia operative che di controllo, per eseguire le lavorazioni in parola, avendo in ogni caso l’obbligo in prima istanza di proteggere la salute dei propri lavoratori. Il cantiere, per conto dell’amministrazione comunale, è stato affidato ad un direttore dei lavori esperto e scrupoloso e sarà in ogni caso seguito, in tutte le fasi dell’intervento, dalla stessa Direzione Ambiente del Comune di Pozzuoli.