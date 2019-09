POZZUOLI – Dal 16 al 20 settembre, acquistando la polizza Allianz Pet Care per cani e gatti, ogni padrone riceverà in omaggio una ciotola da viaggio e una coperta impermeabile per il proprio amico a 4 zampe. L’iniziativa è stata messa in campo, nella città di Pozzuoli e nel resto dei Campi Flegrei, da “Allianz-Di Bonito Assicura” presso gli uffici di viale Capomazza.

LA POLIZZA – Allianz PetCare costa 10 euro per i cani e 6 euro per i gatti. La polizza è pensata per chi vuole proteggere il proprio animale dai problemi di salute dovuti a malattia, infortunio o parto cesareo e tutelarsi dai danni che potrebbero causare a persone, altri animali o cose. Con questo tipo di polizza assicurativa si tutelano i proprietari di cani e gatti dai possibili danni provocati, con massimali che variano a seconda della pericolosità dell’esemplare coinvolto. Allo stesso tempo c’è anche la possibilità di assicurare l’animale anche in caso di intervento chirurgico e coprire le spese veterinarie dovute a infortuni e malattie. Per informazioni si può contattare il numero: 081-5264247.