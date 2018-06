POZZUOLI – Questa mattina è stato inaugurato il cantiere per la realizzazione di un centro tennis a Monterusciello. L’area, di undicimila metri quadrati, si trova in via Viviani, ed ospiterà sei campi da tennis – di cui quattro sintetici e due in terra battuta – e due campi di paddle. Ci saranno inoltre una palestra, un punto ristoro, una sala riunioni e un parcheggio. La struttura, che potrà ospitare anche competizioni ufficiali, metterà a disposizione del quartiere anche una scuola tennis. I lavori, che dovrebbero terminare in sei mesi, saranno effettuati dalla società ASD Tennis Club che si è aggiudicata il bando. All’inaugurazione hanno partecipato il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia e l’assessore al Governo del Territorio Roberto Gerundo. «E’ una iniziativa, come altre di questo genere, che punta ad animare e riqualificare Monterusciello in linea con il programma messo in campo dall’amministrazione – ha dichiarato il sindaco – Ringrazio chi ha voluto investire a Pozzuoli ed ha creduto in questo progetto. Questa parte della città aspira ad essere un luogo d’incontro, una cittadella dello sport con una serie di impianti che si aggiungeranno a quelli già esistenti. Un’opportunità di cui potranno giovarsi intere famiglie e mi auguro soprattutto i giovani, visto il valore educativo e di integrazione sociale che rappresenta lo sport. Noi, come amministrazione, saremo sempre al fianco di coloro che vorranno investire ed impegnarsi in questi termini».

1 di 6