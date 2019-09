POZZUOLI – L’associazione «La Casa di Bradamante» ha presentato ufficialmente il cartellone teatrale completo 2019\2020. Il calendario è copioso di kermesse interessanti, inoltre è perfetto per gli amanti del teatro limitrofi all’area flegrea. Gli eventi si svolgeranno in un periodo che va da: ottobre 2019 ad aprile 2020, presso il Cinema Sofia e altri teatri partenopei. Ecco le rappresentazioni in programma: «Bentornata Piedigrotta» ideato da Paolo Ippolito, presso il Teatro Augusteo (sabato 5 ottobre 2019); «Qua nessuno è fisso» con Ettore Massa, Tommaso Ardone e Massimo Peluso, presso il Cinema Sofia (lunedì 25 novembre 2019); «La Cantata dei Pastori» con Peppe Barra, presso il Teatro Politeama (18 dicembre 2019); «Lino D’Angiò Show», presso il Cinema Sofia (lunedì 27 gennaio 2020); «Da Parthenope a Medina» con Giovanni Mauriello, presso il Cinema Sofia (lunedì 10 febbraio 2020); «Gran Galà dell’Operetta» di Luciano Capurro e con il Balletto Orsa Minore, presso il Cinema Sofia (lunedì 23 marzo 2020); «Donne che in…Cantano» di Federica Cardona e Carlo Liccardo, presso il Cinema Sofia (lunedì 6 aprile 2020).

LA NAVETTA – È disponibile il servizio navetta per chiunque ne faccia richiesta. Per il Cinema Sofia la partenza è prevista nelle zone di: Baia, Bacoli, Fusaro, Monte di Procida e Cappella. Mentre, per raggiungere il Teatro Augusteo e il Teatro Politeama partenza da Pozzuoli. La sinossi degli eventi è visibile sulla pagina Facebook: Associazione La casa di Bradamante. È possibile abbonarsi presso il Cinema Sofia, inoltre per informazioni e abbonamenti chiamare: 0813031114 (Cinema Sofia); 3318307730 (Lucia Peluso).