POZZUOLI – Via Napoli non poteva essere esente dagli allagamenti che nelle ultime ore stanno colpendo la città e l’intera area flegrea. Nonostante gli interventi alle fogne la zona anche questa mattina è stata ricoperta da acqua e fango che hanno invaso marciapiedi e gli ingressi delle attività commerciali. Nelle foto del nostro lettore Giovanni T., le immagini dello scempio in corso Umberto I.

