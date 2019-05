POZZUOLI – Testimonianze e degustazioni di ricette tipiche venezuelane in una serata all’insegna della solidarietà. Venerdì 10 maggio alle ore 20, presso la sede centrale dell’Istituto professionale IPSEOA Petronio, gli alunni prepareranno un menu in stile venezuelano, con la degustazione di piatti tipici, per una cena solidale. La scuola si rende così protagonista di un evento che coinvolge non solo la nostra comunità scolastica, ma anche il territorio flegreo per una giusta causa che potrà contribuire a migliorare la qualità di vita di un popolo in sofferenza. Il ricavato, infatti, sarà devoluto in beneficenza. Durante la serata, oltre alla degustazione del menu di piatti tipici, ci saranno interventi e testimonianze di cittadini italiani che hanno vissuto e vivono in Venezuela.

LA SOLIDARIETA’ – L’evento benefico permetterà agli ospiti di trascorrere una piacevole serata all’insegna della buona cucina e rappresenterà un’occasione per avvicinarsi alla conoscenza di quella terra. «La scuola si rende ancora una volta protagonista di un’azione umanitaria nei confronti di un popolo che in questo momento sta attraversando un periodo complesso. Tale iniziativa ha riscosso un forte entusiasmo non solo da parte della nostra comunità scolastica, ma da tutto il territorio flegreo, che ha aderito generosamente all’iniziativa promossa dal nostro istituto» ha dichiarato il Dirigente Scolastico Filippo Monaco.