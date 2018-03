POZZUOLI – Rifiuti a terra, appesi ai cancelli e bidoni che scarseggiano. E’ quanto denunciano i residenti di Monterusciello che da tempo chiedono alla De Vizia, l’azienda che gestisce la raccolta, bidoni o contenitori dove mettere i sacchetti dei rifiuti per evitare lo scempio. Un problema che accomuna più zone del quartiere: dai “600 alloggi” a via Pagano, fino ai lotti. Richieste fatte da più parte all’azienda, ma che sono rimaste inascoltate spingendo i residenti a postare foto nei gruppi Facebook. «Ma è possibile che dal mese di dicembre ho chiesto dei bidoni della raccolta differenziata a Monterusciello, in via Giuseppe Pagano, e la De Vizia me lo ha rifiutato. E poi dicono che siamo primi nella raccolta differenziata. Non so più a chi mi devo rivolgere per avere dei bidoni» è lo sfogo di Giovanni, che su “Sei di Pozzuoli se” ha pubblicato foto e raccontato la propria disavventura.