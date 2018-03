POZZUOLI – In occasione della settimana Santa, partirà a Monterusciello, la Prima edizione della “Via Crucis animata”. Venerdi 30 marzo, alle ore 20, il corteo muoverà dalla chiesa di Sant’Artema in via Modigliani 2, fino ai “600 alloggi” e ritorno. A dare vita alla manifestazione, oltre alla parrocchia, l’associazione teatrale Arcobaleno Bianco che, insieme ai ragazzi dell’associazione sportiva e tutti i ragazzi dell’associazione cattolica, daranno “vita” ai personaggi della Via Crucis. Così, vedremo sfilare per le strade di Monterusciello, soldati romani ed alcuni dei principali personaggi che Gesù incontra nelle varie Stazioni della Via Crucis. Figure che vengono dal Vangelo, personaggi storici e popolani. Tutte figure in cui possiamo identificarci, nel loro atteggiamento verso Gesù sofferente: compassione, misericordia, pianto, ma anche scherno ed indifferenza.