AREA FLEGREA – Ponti e cavalcavia sono sotto controllo nell’area flegrea. Tecnici e operai sono impegnati da questa mattina nella manutenzione lungo la Strada Statale 7 Quater. In particolare è sotto controllo un ponte nei pressi dell’uscita di Monterusciello Sud, in direzione Pozzuoli. Per consentire le operazioni i tratti di strada interessati sono stati parzialmente chiusi e il traffico dirottato su una corsia.