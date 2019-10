POZZUOLI – Ieri mattina i coniugi Rotta hanno ricevuto nella loro villetta di Lago Patria la visita del Questore di Napoli Alessandro Giuliano e del sindaco di Giugliano, Antonio Poziello. «Abbiamo trovato due genitori distrutti dal dolore che in questo momento non chiedono vendetta ma vogliono solo pensare a quel figlio che non c’è più. Non chiedono altro. A loro ho portato il cordoglio e la vicinanza di tutta la comunità della fascia costiera che dal primo momento si è stretta attorno al loro dolore» ha detto il primo cittadino che per il giorno dei funerali ha annunciato il lutto cittadino, così come avverrà a Pozzuoli. «Abbiamo già predisposto tutto, siamo solo in attesa di conoscere la data dei funerali».