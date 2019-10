POZZUOLI – Interpretando i sentimenti ed il cordoglio dell’intera cittadinanza, il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia ha proclamato il lutto cittadino per mercoledì 16 ottobre 2019, giorno in cui saranno celebrati a Trieste i funerali solenni dell’agente di polizia Pierluigi Rotta, originario di Pozzuoli, ucciso nella sparatoria alla Questura della città friulana assieme a Matteo Demenego. Per l’occasione il sindaco ha disposto che tutti gli edifici pubblici espongano la bandiera a mezz’asta e invita tutti i dipendenti pubblici, i docenti, gli alunni e gli operatori scolastici di ogni ordine e grado, gli esercenti le attività produttive e imprenditoriali ad osservare un minuto di raccoglimento alle ore 11. Il sindaco Vincenzo Figliolia si recherà oggi alla camera ardente aperta presso la Questura di Trieste per rendere omaggio ai due agenti e domani mattina parteciperà ai funerali di Stato. Sarà presente anche il gonfalone della città di Pozzuoli.