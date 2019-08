BACOLI – Un vasto incendio nella notte ha minacciato una scuola e alcune abitazioni a Bacoli. Le fiamme, in particolare, hanno circondato l’istituto “Paolo di Tarso”. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con tre autobotti, la Protezione Civile e tre pattuglie della Polizia Municipale. L’incendio è stato domato in tempo e non si registrano danno. Si indaga sulla natura che, non si esclude, possa essere di natura dolosa. Per tutta la notte una forte puzza di fumo ha invaso l’intera zona costringendo i residenti a barricarsi in casa.