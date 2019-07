POZZUOLI – Momenti di paura e panico nel quartiere di Monterusciello. Ambulanze, auto dei carabinieri e mezzi dei vigili del fuoco circondano il lotto 1 bis. Da stanotte un giovane minaccia di far saltare in aria la palazzina con una bombola del gas. L’uomo, di circa 25 anni, si trova in una casa al terzo piano della palazzina popolare insieme all’anziana madre ed è armato di coltelli da cucina. Evacuate le famiglie residenti negli alloggi popolari di via Brancati. Bambini, anziani, donne e uomini non possono entrare nelle rispettive case da oltre 12 ore. (Seguiranno aggiornamenti)