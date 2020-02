POZZUOLI – Paura a Pozzuoli per un incidente avvenuto poco prima dello svincolo “Lago d’Averno” della variante Anas. Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, è finita contro un palo della luce e si è ribaltata. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre il conducente dalle lamiere. Le condizioni degli occupanti della macchina non risultano critiche. Sul posto anche gli agenti della polizia municipale ai fini di ricostruire la dinamica del sinistro.

1 di 4