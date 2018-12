POZZUOLI– Con l’inizio dei campionati ormai alle porte, Monterusciello diventa palcoscenico della Serie A2 di pallanuoto femminile ospitando il “Trofeo Gesfor”.

IN ACQUA NEL WEEKEND– Il torneo di pallanuoto, organizzato dallo Sporting Club Flegreo, vedrà sfidarsi in acqua Sabato 8 e Domenica 9 Dicembre il Promogest Cagliari, la Roma Vis Nova, l’Acquachiara, il Volturno e la squadra di casa Sporting Club Flegreo. Due giorni di grande pallanuoto dove le squadre potranno testare la propria condizione ad un mese dall’inizio del campionato ed avere i primi veri confronti in questo nuovo anno sportivo.