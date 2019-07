CASALNUOVO – «Paga o non rivedrai tua moglie». I carabinieri della stazione di Afragola, insieme a quelli della Compagnia di Castello di Cisterna e del battaglione Campania, hanno tratto in arresto il 33enne Salvatore Esposito e la 32enne Daniela Cortopasso (entrambi del posto) e Armando Tammaro, 28enne di Volla. I tre, tutti già noti alle forze dell’ordine, sono ritenuti responsabili di sequestro di persona e lesioni personali ai danni di un 31enne di Afragola. L’uomo, insieme alla moglie, è stato prima attirato presso l’abitazione di Esposito e Cortopasso a Casalnuovo e poi brutalmente picchiato sotto la minaccia di una pistola: era accusato di non aver pagato l’intero prezzo di alcuni stupefacenti acquistati. Per fare in modo che il 31enne saldasse il debito i tre, dopo averlo malmenato, hanno preso in ostaggio sua moglie. L’hanno poi sbattuto fuori casa dicendogli che avrebbe rivisto la donna solo dopo aver pagato la somma richiesta. La vittima, piuttosto che mettersi alla ricerca del denaro, ha deciso di raccontare tutto ai carabinieri che, intervenuti sul posto, hanno arrestato i tre sequestratori e “liberato” la donna. Esposito e Tammaro sono stati tradotti al carcere di Poggioreale; Cortopasso in quello di Pozzuoli.