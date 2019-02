NAPOLI – Ieri pomeriggio gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Vicaria Mercato hanno sequestrato 1750 Dvd e 3000 Cd falsificati, denunciato in stato di libertà S.A.. Mentre gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno denunciato in stato di libertà C.S. 32enne napoletano, precedenti specifici, trovato in possesso di 6 sacchi contenenti 88 capi di abbigliamento di note marche contraffatti. Il territorio di competenza del Commissariato Vicaria Mercato è noto per la fiorente attività criminale di vendita di materiale contraffatto di vario genere pertanto, quotidianamente, sono predisposti ed effettuati mirati servizi di controllo del territorio, con l’impiego di pattuglie, finalizzati ad arginare tali illecite attività. La merce rinvenuta ad entrambi i soggetti deferiti all’autorità giudiziaria è stata sequestrata e posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.