POZZUOLI – Sale a 5 il numero dei contagiati da Coronavirus a Pozzuoli. Tra i tamponi risultati positivi quest’oggi c’è anche quello di una donna puteolana, che attualmente si trova in isolamento domiciliare. Il numero totale dei contagi dall’inizio dell’epidemia in città è pari a 7: di questi una donna di 77 anni è purtroppo deceduta nella giornata di ieri, mentre un uomo di 30 anni è guarito. In isolamento presso le proprie abitazioni a via Napoli e Cigliano ci sono due uomini, mentre altri due restano ricoverati in ospedale.