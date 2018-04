POZZUOLI – C’è anche l’attuale dirigente del Commissariato di Polizia di Pozzuoli, Antonio Cristiano, tra i “promossi” a Primo Dirigente. Nella fattispecie Cristiano, a seguito di scrutinio per merito comparativo, ha ottenuto l’ammissione al Corso di Formazione Dirigenziale per la nomina a Primo Dirigente. Insieme a lui è stata ammessa anche Antonietta Andria, attuale dirigente del Commissariato di Ponticelli. Inoltre, in seguito al Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato nella seduta del 5 aprile 2018, in seguito a scrutinio per merito comparativo per la promozione a Dirigente Superiore sono stati promossi: Giuseppe Beatrice (attuale dirigente del IV Reparto Mobile di Napoli), Maurizio Fiorillo (attuale dirigente Commissariato San Ferdinando), Giuseppe Linares (attuale dirigente della D.I.A. di Napoli) e Michele Maria Spina (attuale dirigente U.P.G.S.P.).