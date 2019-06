POZZUOLI – Si chiama Nunzia Ruocco, ha 17 anni e vive a Napoli: da ieri è la nuova Miss Campi Flegrei 2019. Incoronata dalla giuria con il massimo dei voti, Nunzia ha battuto la concorrenza di 23 finaliste, scelte tra le oltre 100 partecipanti selezionate ai casting. Un appuntamento con numeri da record: Parrucchieri del gruppo “I Quagliozzi” capitanata appunto da Marco Quagliozzi, il team di Make-Up Artist Dirette da Luigi Mammalella, coreografi, fotografi ,videomakers ed un ricco pubblico a sostenerle. «È stato un grande successo – ha spiegato Alberto Spina, ideatore ed organizzatore di Miss Campi Flegrei – . Le ragazze si sono divertite molto. Per lo staff e la giuria di Miss Campi Flegrei – ha proseguito Spina, a proposito dei criteri adottati per stabilire la vincitrice del concorso – bello non vuol dire necessariamente ossuto, siamo contro gli stereotipi di ragazze ‘modelle’ che ci vengono proposte. Noi vediamo la bellezza a trecentosessanta gradi, dal fisico al sorriso,passando per il portamento e per lo stile di vestire. Su questo lasciamo liberissime le ragazze»–

SUL PODIO – Concorso di bellezza aperto alle ragazze di Pozzuoli, Bacoli, Procida, Quarto e Monte di Procida, Miss Campi Flegrei prosegue quindi con successo la sua avventura, divenendo oramai a tutti gli effetti uno di quegli eventi volti alla promozione del territorio. Oltre che l’ambito titolo, la reginetta ha vinto Occhiali griffati offerti da “Ottica Flegrea” di Saja Illiano, sarà la testimonial di tutta la campagna pubblicitaria stradale e social 2019/2020 per il concorso, shooting, partecipazione a varie iniziative con Seratissime Eventi Agency e tante altre collaborazione con brand nazionali. Il secondo e terzo gradino del podio sono andati rispettivamente a Virginia Testa di Pozzuoli ed Eugenia Guardascione del Monte di Procida.

LA KERMESSE – Di seguite le altre fasce: Miss Eleganza Luisa Baiano, Miss Sorriso Federica Cannavacciuolo, Miss Fotogenia Alessia Porzio, Miss in Gambissima Sara Cammarota, Miss Seratissime Eventi Agency Alessia Della Volpe Rea, Miss Sex Appeal Noemi D’Ardia, Miss Stile Gaia Di Fusco, Miss Portamento Roberta Puzone, Miss Fashion Carmen Di Giovanni Zaira, Miss Social Fabiana Sabatino, Miss Social Assia Festante e Miss Social Cristina Capuano. La giuria: Saja illiano Ottica Flegrea, Michele Vanacore – Il Gozzetto, Anna di Natale – Miss Campi Flegrei 2018, Sabrina Sommella – Bosy Harmony ballet ,Luigi Mammalella Make Up Artist ufficiale concorso, Alessia di Fiore – Modella, Marco ed Enzo Quagliozzi- Parrucchieri ufficiali concorso, Domenico Schiano di Zenise – Sponsor Ufficiale, Domenico Criscuolo – Jackrussell eyewear – Sponsor Ufficiale concorso. Lo staff: Michela Telese, Francesca Franzese, Germano Nappo, Vittorio Grillo, Sara Illiano, Alessandra Leoncina,Claudio della Ragione, Idf SERVICE con Antonio e Peppe de Muro de muro per le foto ed i video serata. Ideatore ed Organizzatore Evento Alberto Spina, Seratissime Eventi Agency.