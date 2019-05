POZZUOLI – Si terrà il prossimo 15 maggio alle 11, presso l’auditorium della Multicenter School, la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Notte Bianca della Pizza”, promosso dall’Associazione Massimo Borrelli Onlus in collaborazione con gli alunni dell’istituto alberghiero e con i pizzaioli della Multicenter School. Una manifestazione di solidarietà tesa a raccogliere fondi per sostenere la ricerca contro il tumore al pancreas, dedicata al compianto artista di Made in Sud, Massimo Borrelli. A fare cerchio intorno all’iniziativa saranno tantissimi comici tra i quali Rosanna Miele, Mariano Bruno, Sex and the Sud e Radio Rocket e diversi ospiti, interpreti della musica come “I Desideri “, dj Alejandro Hernandez e Nancy Coppola. A condurre l’attesa serata (che prenderà il via alle ore 22 per concludersi alle prime luci dell’alba) saranno il comico – oltre che grande amico di Borrelli – Peppe Laurato e Rosanna Bennardo, speaker di Onda Web. Parteciperanno all’evento le Pizzerie Errico Porzio , Ferrillo, ll Massimo della Pizza e gli chef della Multicenter School: Antonio Del Sole, Ciro Maiorano e Francesco Carannante.