BACOLI – Ufficializzata la candidatura a sindaco di Nello Savoia per le prossime elezioni amministrative del 26 Maggio 2019. Il centro destra punta sul Presidente provinciale di Fratelli d’Italia, già Presidente del Consiglio comunale nel quinquennio 2010/15 e consigliere comunale. I vertici locali di Fratelli d’Italia, Lega Salvini Premier, Forza Italia e Noi con l’Italia -si legge in una nota stampa- hanno sottoscritto un documento politico, non solo per affidare la guida dell’alleanza a Nello Savoia ma, per tracciare le principali linee programmatiche di un ambizioso progetto di governo: efficienza dei servizi, viabilità, ambiente, politiche sociali, sviluppo e risanamento armonico delle casse dell’ente.

L’ALLEANZA – «Ho accettato la candidatura a sindaco -dichiara Nello Savoia- innanzitutto per lo spirito di servizio nei confronti della mia comunità. La politica, per me, resta una grande passione e, allo stesso tempo, una missione per cercare di migliorare e valorizzare le potenzialità del nostro terriotorio, da troppi anni rimaste inespresse. Ringrazio i partiti del centro destra cittadino che, con questa investitura, hanno creduto in me. Avverto forte la responsabilità di un impegno, nonchè il senso di una sfida avvincente, che porteremo avanti con entusiasmo, sacrificio e competenza, al fine di migliorare la vivibilità della nostra terra. Siamo già al lavoro per cercare di allargare la nostra coalizione politica ad eventuali civiche e forze sane che vogliano condividere la piattaforma programmatica. Un dato è chiaro: guiderò un’alleanza omogenea sul piano politico e dei contenuti, come chiara alternativa ad ammucchiate che hanno solo l’obiettivo di conquistare il potere, rispondendo a logiche personali».