BACOLI – Una manifestazione dal titolo “Natale solidale e tricolore” per la raccolta di giocattoli e vestiti è stata organizzata a Bacoli da Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale. Sabato 7 e 14 dicembre gli attivisti saranno presenti in villa comunale a Bacoli dalle 9 alle 13 e domenica 15 in Piazza Gioacchino Rossini, al Fusaro dalle 16 alle 20.