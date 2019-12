POZZUOLI – Natale a Pozzuoli all’insegna della storia, della cultura, della tradizione e del folclore. L’iniziativa, promossa da “Eccellenza in piazza” con il patrocinio del Comune, prevede una serie di eventi che rallegreranno il centro storico della città, e più precisamente Corso della Repubblica. La kermesse si terrà dal 5 all’8 dicembre e dal 19 al 23 dicembre. In calendario i mercatini di Natale con prodotti della tradizione enogastronomica, il teatrino dei burattini, la tombola tammurriata e i suoni della tradizione, i laboratori dimostrativi e Mare Lab a cura dell’Amp Punta Campanella. Inoltre i bambini potranno imbucare le letterine presso la Casetta di Babbo Natale. L’idea è far vivere a residenti e visitatori le magiche atmosfere e le tradizioni culinarie del Santo Natale.