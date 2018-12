POZZUOLI – L’amministrazione comunale di Pozzuoli ha istituito nel Parco Urbano di via Vecchia delle Vigne il “Boschetto della vita”. L’area individuata potrà accogliere tutti gli alberi donati da cittadini o associazioni in ricordo di una persona che non c’è più o per augurio di una nuova nascita. Le piante, sulle quali sarà possibile apporre una targhetta con una frase e il nome per meglio identificarle, saranno piantumate e curate dai giardinieri del Comune.