POZZUOLI – Quando spunta il sombrero tra la Tequila, il Mezcal, e gli jalapeno a via Caldaie sembra di stare nei vicoletti di Città del Messico. Poi mettici anche i tacos al pastor preparati da Dana, la moglie di Ugo, e il gioco è fatto: ci sono tutti gli ingredienti per far sentire Lozano & family a casa. Ma c’è di più. C’è un regalo che Ugo, padrone di casa tifosissimo del Napoli ha voluto fare all’asso messicano: battezzare col nome “El Chucky” l’ultima sua creazione, un cocktail che unisce Napoli e Città del Messico attraverso liquori caratteristici delle due città.

EL CHUCKY – E allora ecco che Ugo inizia a dosare Tequila, Mezcal, agave e jalapeno importati direttamente dal Messico insieme a limoncello e rabarbaro made in Naples dando vita ad un after dinner sprintoso e spumeggiante, proprio come El Chucky. Ma il tocco finale al cocktail è dato dall’affumicatura fatta direttamente da Ugo con rabarbaro fresco e addobbato con fiori commestibili in una coppetta bagnata con infuso di jalapenos. «Io e mia moglie vogliamo invitare Hirving Lozano a venire da noi per presentargli questo cocktail realizzato in suo onore e dedicargli una serata tutta in stile messicano oltre, ovviamente, ma anche per visitare e conoscere la nostra splendida città» è il messaggio del patron di “Ugo Music and Drink” che da 11 anni dà vita ai vicoletti del centro storico di Pozzuoli. Proprio come succede a Città del Messico.