MONTE DI PROCIDA – Si rinnova l’appuntamento con la kermesse “Arte e ….Musica nella Terra del Mito” nel weekend del 25 e 26 gennaio. Sabato 25 gennaio alle 20, nella Chiesa della S. Maria Assunta in Monte di Procida, andrà di scena il concerto “Donna Madonna – Canto Mediterraneo” con Fiorenza Calogero e Marcello Vitale. Concerto già in programma per lo scorso 22 dicembre, ma per via delle avverse condizioni meteo stato spostato in gennaio. Il 26 gennaio altra giornata ricca di eventi da non perdere: alle 11 il gruppo musicale ‘A paranza d’ ‘O tramuntano si esibirà in Piazza zza XXVII gennaio, Piazza Sant’Antonio e Piazza San Giuseppe. Nell’ambito della rassegna “Arte e …. Musica nella Terra del Mito” realizzata con il contributo della Regione Campania che terminerà ad aprile 2020 è in corso la sezione invernale, denominata “Nomoi Solstizio d’Inverno”.

DOPPIO APPUNTAMENTO – Domenica 26 gennaio si celebrerà anche la commemorazione dell’autonomia del Comune di Monte di Procida, con una giornata di anticipo rispetto alla data canonica, e per questa ragione altri due importanti eventi si svolgeranno nella Sala Consiliare del Comune. Parliamo in primis della suggestiva mostra fotografica “I volti delle donne montesi” a cura di Mina Fiore, a partire dalle 18. E poi, sempre nell’aula consiliare, si procederà alla premiazione del Concorso di cortometraggi “Monte Contest”, alla presenza del regista Alessandro D’Alatri, a capo della giuria. Gli eventi del week end del 25 e 26 gennaio sono stati realizzati grazie ai fondi POC Campania 2014-2020.