MONTE DI PROCIDA – Via libera a Monte di Procida al regolamento di prevenzione delle ludopatie. In arrivo una nuova disciplina relativa alla dipendenza dal gioco d’azzardo. Annunciato, inoltre, in seno al Consiglio comunale una limitazione degli orari di esercizio delle sale da gioco. Attesa infatti per le prossime ore un’ordinanza a firma del primo cittadino. «Con questo nuovo regolamento introdotto dal nostro Comune si punterà concretamente a limitare l’apertura indiscriminata di nuove sale da gioco, con una attenta tutela rivolta alle fasce più deboli ed esposte. Un fenomeno sociale di importanti dimensioni se si considera che la dipendenza dal gioco è una vera e propria patologia al pari delle altre», dichiara il sindaco Giuseppe Pugliese. L’obiettivo del nuovo regolamento è fare anche in modo che gli studenti non trovino sale gioco aperte sul proprio cammino. «Come sindaco mi preme ringraziare pubblicamente tutte le forze politiche presenti in consiglio comunale che hanno sostenuto questa nostra proposta contro un fenomeno che è diventato una vera e propria piaga sociale», ha aggiunto il capo dell’esecutivo.