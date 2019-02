MONTE DI PROCIDA – Piano urbanistico comunale: se ne discute giovedì in Municipio. L’appuntamento è alle 17,30 nella sala consiliare Ludovico Quandel. Sotto la lente le modalità di attuazione del piano. L’amministrazione comunale, targata Giuseppe Pugliese, invita i cittadini a prender parte all’incontro: «E’ la tua città. Per il nuovo Piano urbanistico comunale di Monte di Procida abbiamo bisogno anche delle tue idee». Un altro incontro è previsto, invece, per la giornata di domani – sempre in aula consiliare – per discutere dei lavori e del regolamento sull’elettromagnetismo.