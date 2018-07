MONTE DI PROCIDA – Sabato 11 Agosto alle ore 18 ad Acquamorta si rinnova la competizione del Palio Marinaro dell’Assunta. Mancano poche settimane al Palio e sale il bollore dei contendenti rivali per la tradizionale gara di voga, 8 gozzi in rappresentanza di 8 quartieri di Monte di Procida si sfideranno in una competizione o disfida all’ultima vogata su gozzi tipici locali lungo un percorso di circa 1 miglio marino nello stupefacente scenario di Acquamorta. Bollore che quest’anno sarà arricchito dalla presenza di 2 equipaggi femminili provenienti da Gaeta che daranno vita ad un Palio nel Palio. L’evento è organizzato dall’associazione Vela Latina Monte di Procida in sinergia con il Comune, di altre associazioni del territorio e realtà imprenditoriali locali, contaminerà la pratica sportiva con la tradizione suscitando tanto spirito di competizione tra i quartieri di Monte di Procida e tanto divertimento per gli spettatori