MONTE DI PROCIDA – Monte di Procida sempre più città “dog friendly”. Stamattina, dalle 9.30 alle 12.30 nel piazzale VII Luglio ad Acquamorta, sarà possibile applicare gratuitamente il microchip ai cani padronali. «Siamo lieti di ospitare sul nostro territorio comunale un’iniziativa aperta a tutti i residenti dell’area di competenza dell’Asl Napoli 2 Nord possessori di cani. Invitiamo in particolare i nostri concittadini a partecipare a questo momento di amore e prevenzione nei confronti dei nostri amici a quattro zampe, che serve a regolarizzarli e scoraggiarne la terribile pratica dell’abbandono», fanno sapere dal Comune di Monte di Procida. L’uso del microchip non è solo utilissimo ma anche obbligatorio. Grazie al codice identificativo del microchip e all’iscrizione in Anagrafe Canina, l’animale risulta registrato nel Comune di residenza del proprietario, il quale ne assume ufficialmente la responsabilità. Ogni caso di smarrimento, decesso, furto, cambio di residenza o cessione della proprietà dell’animale dovrà essere tempestivamente segnalato al Servizio Veterinario competente.