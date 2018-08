MONTE DI PROCIDA – Eventitalia, data l’allerta meteo diramata dalla Regione Campania con un comunicato ufficiale, di colore arancione, valevole a partire dalle ore 21 di stasera fino alle ore 21 di domani sera 15 agosto sull’intero territorio regionale, per rischio precipitazioni con rovesci e temporali anche di forte entità, con raffiche di vento nei temporali, in concerto con l’Amministrazione Comunale di Monte di Procida, comunica che l’evento di apertura del “Ferragosto Montese” in programma per stasera 14 agosto alle ore 21.30 a piazza XXVII Gennaio, con lo spettacolo del comico Peppe Iodice e il concerto di Andrea Sannino, è spostato a domenica 19 agosto alla medesima ora.