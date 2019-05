MONTE DI PROCIDA – Continuano gli incontri informativi rivolti alla cittadinanza sul tema dell’elettromagnetismo. Questa volta le iniziative coinvolgono i ragazzi delle scuole del territorio. Dopo l’appuntamento con gli alunni dell’istituto Comprensivo Vespucci, sarà la volta degli studenti del circolo didattico “Dante Alighieri”. L’appuntamento è stato messo in agenda per il prossimo 31 maggio. Il presidente del tavolo tecnico sulle sorgenti elettromagnetiche, il professor Capriglione, presenterà attraverso una lezione interattiva le nozioni base sull’elettromagnetismo. Durante gli incontri saranno distribuiti gli opuscoli divulgativi realizzati dall’amministrazione per informare e sensibilizzare i giovanissimi sul tema dell’elettromagnetismo. L’iniziativa rientra nell’ambito della campagna per l’informazione e per il monitoraggio dei campi elettromagnetici.