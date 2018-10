MONTE DI PROCIDA – In casa avevano droga e soldi, ritenuti ricavo dell’attività di spaccio. In manette è finita una coppia di coniugi, Salvatore Zecconi di 56 anni e sua moglie Anna Pelosi, di 54.

PERQUISIZIONE DOMICILIARE – I carabinieri dell’aliquota operativa di Pozzuoli hanno perquisito la loro abitazione, scoprendo 144 grammi di hashish e materiale utilizzato per il confezionamento delle singole “dosi”. Oltre allo stupefacente, a marito e moglie sono stati sequestrati anche 2940 euro in banconote di diverso taglio. I due sono in attesa di essere processati con rito direttissimo.