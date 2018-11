MONTE DI PROCIDA – Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: il Comune di Monte di Procida, gli studenti e lo sportello antiviolenza “Spazio Donna” promuovono un momento di approfondimento e riflessione sul tema. L’appuntamento è stato messo in agenda per mercoledì mattina presso l’auditorium “Luigi Saccone” del liceo Seneca.

GLI INTERVENTI – A prender parte al convegno numerose personalità, quali: Tiziana Tuzi, dirigente scolastico; Giuseppe Pugliese, sindaco di Monte di Procida; Giuseppe Carannante, comandante della caserma dei carabinieri di Monte di Procida; Melania Picariello, referente Eurosoft, partner dello sportello antiviolenza Spazio Donna; Ada Mancino, avvocato penalista. Saranno lette alcune testimonianze tratte dal testo “L’amore rubato” di Dacia Maraini.