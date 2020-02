QUALIANO – I carabinieri della stazione di Qualiano hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 38enne in forza a un provvedimento emesso dal tribunale di napoli nord su richiesta dalla Procura della Repubblica. L’uomo, dallo scorso marzo, ha maltrattato la compagna. L’ha minacciata di morte e picchiata più volte arrivando a prenderla a pugni e a metterle le dita negli occhi. Questi episodi di violenza sono spesso avvenuti davanti ai figli minori. Il 38enne, in un’occasione, ha minacciato la vittima davanti ai bambini dicendole che le avrebbe tagliato la gola con un coltello.